الإعلان عن زيارة بوتين للصين العام المقبل

أعلن وان يي وزير الخارجية الصيني، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل دعوة نظيره الصيني شي جين بينغ لزيارة الصين في 2019، وذلك لحضور فعاليات منتدى "حزام واحد - طريق واحد".

وقال وان في تصريح صحفي اليوم الخميس: "الرئيس شي جين بينغ دعا الرئيس بوتين لحضور المنتدى الدولي "حزام واحد - طريق واحد"، ورد الأخير بقبوله الدعوة".

يذكر أنه تم توجيه هذه الدعوة خلال مشاركة شي في أعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي عقد هذا الأسبوع في مدينة فلاديفوستوك في شرق روسيا الأقصى.

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والمبادرة الصينية التي أطلق عليها "حزام واحد - طريق واحد" هي نسخة محدثة عن "طريق الحرير" المشهور، وتشمل عددا كبيرا من المشاريع الاقتصادية الدولية في آسيا، ولاسيما في مجال النقل والبنى التحتية.

المصدر: وكالات