قمة بوتين وشي جين بينغ.. ماذا سيتغير؟

للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قمة على هامش منتدى الشرق للاقتصاد.. بوتين تحدث عن رغبة تحذو الجانبين في إطلاق مشاريع عملاقة والدفع نحو استخدام العملات الوطنية في مواجهة مخاطر المحدقة بالأسواق العالمية فضلا عن تعزيز التبادل التجاري الذي توقع أن يصل إلى مئة مليار دولار بنهاية العام الحالي. وأما نظيره الصيني فأشاد بالعلاقات بين موسكو وبكين مستشهدا في ذلك بلقاءاتهما المتكررة خلال الآونة الأخيرة.. فما الذي يراهن عليه أكبر بلدان العالم سكانا وأكبرها مساحة؟ ما دلالات التوقيت في هذه اللقاءات المتكررة؟ وكيف سينعكس ذلك على المساعي الرامية لتكريس عالم متعدد الأقطاب؟