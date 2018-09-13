الحرس الثوري الإيراني يشيد بصواريخه وإصابتها تجمعا للإرهابيين شمالي العراق

اعتبر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، أن امتلاك بلاده فائضا من الصواريخ عالية الدقة وبمدى يصل إلى 2000 كم، قد عزز قدراتها على مواجهة الاستكبار العالمي.

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وأكد أن "الحرس الثوري وعبر العمل الاستخباري والقيادي واستخدام الصواريخ الدقيقة وتقنيات الطيران، استطاع أن يثأر لقتلى مخفر مريوان وبقية القتلى الذين سقطوا في كردستان غربي البلاد، في إشارة للضربة الصاروخية التي استهدفت تجمعا للإرهابيين شمالي العراق مؤخرا".

وأشار إلى أن بلاده تمتلك كميات كبيرة من الصواريخ الدقيقة، يصل مداها إلى نحو ألفي كم، ما يجعلها قادرة على الصمود في وجه الأعداء.

المصدر: "فارس"