الحرس الثوري الإيراني يصفي 6 مسلحين أكراد قرب حدود العراق

أعلن الحرس الثوري الإيراني القضاء على "خلية إرهابية" في محافظة كردستان غرب البلاد قرب الحدود مع العراق.

وأكد مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع لـ"الحرس الثوري" الإيراني في بيان له أن ستة مسلحين منتمين إلى "حزب الحياة الحرة الكردستاني" (الذي تعتبره طهران تنظيما إرهابيا) قتلوا وأصيب آخرون، ولاذ من تبقى من المسلحين بالفرار، بعد أن وقعت الخلية عصر أمس الجمعة في كمين نصبته قوة برية للحرس الثوري في منطقة كامياران "في إطار عمليات دقيقة ومعقدة".

وأشار البيان إلى أن هذه الخلية سبق أن هاجمت في 20 يوليو الماضي قاعدة دري في منطقة مريوان بمحافظة كردستان.

وذكر البيان أن قوات الحرس الثوري ضبطت الأسلحة والأعتدة ووسائل الاتصال التي كانت في حوزة المسلحين.

المصدر: فارس