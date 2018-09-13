زعيمة ميانمار: كان بالإمكان التعامل مع أزمة الروهينغا بشكل أفضل

اعتبرت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي أنّه كان بإمكان جيش ميانمار أن يتعامل بشكل أفضل مع أزمة الروهينغا، الأقلية المسلمة التي فر 700 ألف من أفرادها إلى بنغلادش المجاورة.

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وقالت سو تشي على هامش منتدى آسيان الاقتصادي في هانوي اليوم الخميس: "كانت هناك حتما طرق أخرى تتيح إدارة أفضل لأزمة الأقلية المسلمة".

وأكدت سو تشي أن بلادها لم تسجن الصحفيين في وكالة "رويترز" لأنهما صحفيان، وأضافت: "لم يسجنا لأنهما صحافيان، المحكمة قررت أنهما انتهكا القانون".

وحكم على الصحافيين وا لون (32 عاما) وكياو سوي او (28 عاما) بالسجن سبع سنوات بتهمة "المساس بأسرار الدولة" في أثناء إجرائهما تحقيقا حول فظائع ارتكبت بحق الروهينغا خلال حملة شنها الجيش في ولاية راخين.

وأثار هذا الحكم غضب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ووسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية.

وشهدت ولاية راخين، حيث يعيش مسلمو الروهينغا، اضطرابات شديدة في الـ25 أغسطس 2017، بعد مهاجمة مسلحي حركة "أراكان خلاص جيش روهينغ" 30 نقطة للشرطة.

وبعد ذلك بدأت السلطات في ميانمار عملية عسكرية في المنطقة قتل فيها أكثر من 400 شخص في الاشتباكات، كما نزح أكثر من 700 ألف مدني روهينغي إلى بنغلادش المجاورة.

المصدر: وكالات