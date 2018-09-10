إحصائية لعدد اليهود وأماكن إقاماتهم في العالم

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، وفق تقديرات الوكالة اليهودية، إن أعداد اليهود في العالم تبلغ 14.7 مليون نسمة.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية، عن الوكالة اليهودية (غير حكومية) قولها، إن 6.6 ملايين من اليهود يعيشون فيما يعرف تاريخيا بـ"فلسطين التاريخية"، و5.7 ملايين في الولايات المتحدة.

وجاءت هذه المعطيات بمناسبة رأس السنة العبرية، التي يحتفل بها اليهود اليوم.

وأشارت الوكالة إلى أن فرنسا حلت ثالثا في عدد اليهود حيث يعيش فيها 453 ألف يهودي، تليها كندا (391 ألفا)، فبريطانيا (290 ألفا).

وذكرت الوكالة اليهودية أن هناك أقل من 4500 يهودي يعيشون في دول عربية بينهم ألفان في المغرب وألف في تونس وأقل من 500 يعيشون في كل من اليمن وسوريا ومصر، فيما يعيش 8500 يهودي في إيران و15 ألف يهودي في تركيا.

كما لفتت احصائية الوكالة اليهودية إلى وجود جاليات يهودية صغيرة للغاية لا يتعدى عدد أفرادها المائة، في 93 دولة.

وتأسست الوكالة اليهودية عام 1922 كجهاز تنفيذي للحركة الصهيونية، وتركز عملها على إقامة دولة لليهود في فلسطين.

المصدر: "الأناضول"