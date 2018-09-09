رئيس مولدوفا بعد تعرضه لحادث سير: كل شيء على ما يرام

أكد الرئيس المولدوفي، إيغور دودون، أنه في حالة صحية جيدة بعد ورود أنباء عن إصابته في حادث سير، اليوم الأحد.

وردا على سؤال صحفي قال دودون: "كل شيء على ما يرام".

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وكانت الشرطة المولدوفية أفادت بأن السيارة التي كانت تقل رئيس الجمهورية انقلبت جراء حادث سير وقع في منطقة خينتشيشت، صباح الأحد، وأن دودون نقل إلى أحد المستشفيات، دون ورود أنباء عن حالته.

يتبع..