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الرئاسة الأبخازية: مقتل رئيس وزراء أبخازيا في حادث سير بعد عودته من سوريا

الرئاسة الأبخازية: مقتل رئيس وزراء أبخازيا في حادث سير بعد عودته من سوريا

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الرئاسة الأبخازية: مقتل رئيس وزراء أبخازيا في حادث سير بعد عودته من سوريا
Sputnik Tomas Thaitsuk
رئيس وزراء جمهورية أبخازيا، غينادي غاغوليا
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قتل رئيس وزراء جمهورية أبخازيا، غينادي غاغوليا، في وقت متأخر من السبت، في حادث سير وقع في أبخازيا، وفق ما أفادت إدارة رئاسة الجمهورية، بعد منتصف ليل اليوم الأحد.

وأشارت الوزارة إلى أن الحادث وقع في منطقة غوداووتا، وأن موكب رئيس الوزراء كان في طريق عودته من سوريا بعد قيامه بزيارة دولة إلى هناك.

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كان غينادي غاغوليا، من مواليد عام 1948، قد شغل منصب رئيس وزراء الجمهورية في الفترتين 1995-1997 و2002-2003، أما في الفترة 2003-2004 فكان يتولى رئاسة ديوان الرئيس الأبخازي. ومنذ العام 2004 وحتى تعيينه رئيسا للحكومة شغل منصب رئيس الغرفة التجارية الصناعية الأبخازية.

المصدر: إنترفاكس

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