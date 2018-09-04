 
مباشر

الأسد يوقع معاهدة تعاون مع أبخازيا

أخبار العالم العربي

الأسد يوقع معاهدة تعاون مع أبخازيا
facebook.com/SyrianPresidency
الرئيسان، السوري بشار الأسد، والأبخازي راؤول خاجيمبا، يوقعان معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqpz

وقع الرئيس السوري بشار الأسد، ورئيس جمهورية أبخازيا، راؤول خاجيمبا، في ختام مباحثاتهما في دمشق اليوم، معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين.

ووصل الرئيس الأبخازي إلى دمشق صباح اليوم الثلاثاء في أول زيارة رسمية له إلى سوريا.

وعقب وصول خاجيمبا إلى العاصمة السورية عقد الرئيسان جلسة مباحثات موسعة توجت بتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين.

وقالت الرئاسة السورية في بيان صدر عقب المباحثات بين الرئيسين إن الأسد هنأ خاجيمبا بالذكرى العاشرة لاستقلال أبخازيا (عن جورجيا عام 2008) وأكد أهمية أن يترافق اتفاق الجانبين في المواقف السياسية مع تفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكدت دمشق أن الاتفاقيات التي سيتم توقيعها خلال هذه الزيارة تشكل قاعدة لبناء علاقات متينة على مختلف الأصعدة بين البلدين.

وأعرب الرئيس الأبخازي خلال لقائه الأسد عن شكره وتقديره لقرار الحكومة السورية بالاعتراف بسيادة أبخازيا واستقلالها، وأكد تضامن بلاده مع الشعب السوري وقيادته في مواجهة الإرهاب، معربا عن ثقته بقدرة السوريين على استعادة الأمن وإلحاق الهزيمة بكل من لا يريد السلام في سوريا.

facebook.com/SyrianPresidency
الرئيس السوري بشار الأسد يستقبل نظيره من جمهورية أوسيتيا الجنوبية رؤول خاجيمبا والوفد المرافق له

إقرأ المزيد
سوريا تعترف باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وتقيم معهما علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء

يذكر أن سوريا اعترفت باستقلال جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية في الـ29 مايو الماضي وأقامت معهما علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء.

وخلال زيارة رئيس أوسيتيا الجنوبية، أناطولي بيبيلوف، إلى دمشق في يوليو الماضي، تم توقيع معاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين.

المصدر: الرئاسة السورية + تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا