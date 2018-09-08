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طهران تتابع استهداف خفر السواحل الإماراتي قارب صيد إيرانيا

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طهران تتابع استهداف خفر السواحل الإماراتي قارب صيد إيرانيا
وكالة الأنباء الإيرانية إرنا
بهرام قاسمي
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أكدت الخارجية الإيرانية أنها تتابع الأنباء عن استهداف قوات خفر السواحل الإماراتي قارب صيد إيرانيا في مياه الخليج، متعهدة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال صحة الحدث.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تصريح صحفي أن الأجهزة المعنية في الوزارة، بما فيها سفارة طهران لدى أبو ظبي وقنصليتها في دبي، تتابع منذ نشر الخبر يوم أمس الموضوع، ولحد الآن لم يصلها خبر رسمي ومعتمد بهذا الشأن.

وأفادت مواقع إخبارية إيرانية أمس بأن قوات خفر السواحل الإماراتي أطلقت النيران على قارب صيد إيراني في مياه الخليج ما أدى إلى مقتل شخص وجرح اثنين، واحتُجز القارب بمن فيه.

ونشرت وسائل إعلام صورة للضحية المفترضة.

المصدر: فارس

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