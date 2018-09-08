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أمريكا تهدد بخيارات عسكرية حال استخدام الكيميائي في إدلب!

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أمريكا تهدد بخيارات عسكرية حال استخدام الكيميائي في إدلب!
Reuters Carlos Barria
رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد، واشنطن، 12 أبريل 2018
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بالتزامن مع تحذير روسيا من مخطط لاستخدام السلاح الكيميائي بسوريا واتهام دمشق بذلك، هدد الجيش الأمريكي بوجود خيارات عسكرية لديه إذا تجاهلت سوريا تحذيرات واشنطن واستخدمت هذا السلاح.

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وأعلن الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، اليوم السبت، إنه يجرى "حوارا روتينيا" مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الخيارات العسكرية، إذا تجاهلت سوريا تحذيرات واشنطن من استخدام أسلحة كيميائية في هجوم متوقع على إدلب.

وأضاف دانفورد أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارا باستخدام القوة العسكرية ردا على أي هجوم كيميائي في سوريا، وقال "ولكننا نجرى حوارا، حوارا روتينيا، مع الرئيس (ترامب) للتأكد من أنه يعرف موقفنا فيما يتعلق بالخطط في حالة استخدام أسلحة كيميائية".

وكشف دانفورد في تصريحات أدلى بها خلال زيارة يقوم بها للهند أنه يتوقع أن "تكون لدينا خيارات عسكرية بشأن آخر تطورات الأوضاع العسكرية".

المصدر: رويترز

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