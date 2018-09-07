السجن 14 يوما لمساعد سابق لترامب

أصدرت محكمة في واشنطن حكما بالسجن 14 يوما على جورج بابادوبولوس المساعد السابق في الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهمة تقديم إفادات كاذبة لمكتب التحقيقات الفدرالي.

واتهم فريق المحققين برئاسة المدعي روبرت مولر، الذي يحقق في قضية الصلات المزعومة لحملة ترامب الانتخابية بروسيا، اتهم بابادوبولوس بأنه قدم معلومات كاذبة لمكتب التحقيقات الفدرالي حول اتصالاته بالروس خلال الحملة الانتخابية ومحاولة "التقليل من دوره كشاهد عيان في القضية ومدى اطلاع الحملة على اتصالاته"، حسب مذكرة الادعاء.

وطلب المدعون من القاضي راندولف موس إصدار حكم بالسجن 6 أشهر، مشيرين إلى أن أكاذيب بابادوبولوس، الذي اعترف بذنبه في أكتوبر العام الماضي، عرقلت التحقيق الذي يجريه فريق مولر.

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وبالإضافة إلى السجن 14 يوما، تضمنت العقوبة المفروضة على بابادوبولوس وضعه تحت المراقبة لمدة سنة بعد الإفراج عنه، و200 ساعة من العمل بالسخرة وغرامة مالية قدرها 9500 دولار.

يذكر، أن مكتب التحقيقات الفدرالي قام باستجواب بابادوبوبلوس في قضية الصلات المزعومة لحملة ترامب الانتخابية بروسيا في يناير عام 2017.

وتجدر الإشارة إلى أن كلا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموسكو قد نفيا مرارا وجود أي "تآمر" بينهما.

المصدر: رويترز