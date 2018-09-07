ترامب مستعد للإدلاء بشهادة حول "الملف الروسي".. ولكن بشروط

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه على استعداد لإجراء مقابلة مع المحققين في قضية "تآمره" المزعوم مع روسيا، ولكن بشروط معينة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "قد أقوم بذلك في ظروف معينة"، مشيرا إلى أنه "إذا كنا ننوي عقد اللقاء، فيجب أن يكون لقاء عادلا".

وأكد ترامب أنه لا يرغب "بالوقوع في فخ الكذب تحت القسم".

وكان محامي ترامب رودي جولياني قد ذكر أن روبرت مولر الذي يشرف على التحقيق في قضية صلات ترامب المزعومة بروسيا، كان يرغب في حضور ترامب مقابلة مع المحققين للإدلاء بشهادته في القضية، وذلك بعد أن أرسل أجوبة خطية عن الأسئلة الموجهة إليه بشأن التنسيق المزعوم بين حملته الانتخابية والسلطات الروسية.

وقال جولياني بشأن احتمال عقد مثل هذا اللقاء: "لا أرى كيف يمكننا القيام بذلك"، معبرا عن مخاوفه بشأن احتمال ظهور ما سيكون من الممكن اعتباره "الكذب تحت القسم" خلال المقابلة.

ويناقش فريق محامي ترامب إمكانية إدلائه بشهادة في القضية المذكورة منذ العام الماضي. وينفي كل من دونالد ترامب والسلطات الروسية وجود أي "تآمر" بينهما.

المصدر: رويترز