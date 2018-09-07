مدير مشروع سد النهضة انتحر داخل سيارته

أعلن مدير الشرطة الفدرالية الإثيوبية، زينو جمال، أن مدير مشروع سد النهضة، سيمجنيو بيكلي، الذي عثر عليه ميتا في سيارته في أديس أبابا، يوم 26 يوليو الماضي، أقدم على الانتحار.

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وقال جمال في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، إن التحقيق كشف استخدام سيمجنيو بيكلي سلاحه في قتل نفسه.

وأضاف أن المسدس الذي وجد في سيارة القتيل مملوك له، والرصاصة التي أصيب بها، بالقرب من أذنه، انطلقت من نفس المسدس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية.

ونظم العشرات مسيرة، بعد موت سيمجنيو بيكلي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وفي مسقط رأسه، عبروا فيها عن اعتقادهم أنه قُتل وطالبوا بالقصاص.

وكان بيكلي واجهة سد النهضة، الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، والمشيد على نهر النيل في إثيوبيا، والذي تعتبره أديس أبابا حجر الزاوية، في مسعاها لأن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا.

وتمضي إثيوبيا في تنفيذ المشروع، على الرغم من معارضة مصر، التي تخشى أن يؤثر على منسوب نهر النيل، مصدرها الرئيسي للمياه.

المصدر: "رويترز+ وكالة الأنباء الإثيوبية"