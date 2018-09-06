 
مباشر

قمة ثالثة منتظرة بين الكوريتين

أخبار العالم

قمة ثالثة منتظرة بين الكوريتين
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kqzx

نقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية، أن القمة الثالثة بين الكوريتين ستجري في الفترة من 18 – 20 سبتمبر في كوريا الشمالية.

 وتم الإعلان في وقت سابق، أن مبعوثا خاصا من سيئول، التقى في بيونغ يانغ زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، وسلمه رسالة من رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن.

إقرأ المزيد
الرئيسان الكوري الجنوبي جيه-إن ونظيره الشمالي جونغ أون سيئول ترسل مبعوثا خاصا إلى بيونغ يانغ تحضيرا للقمة

وكشف المبعوث الكوري الجنوبي الخاص في ختام زيارته إلى بيونغ يانغ، أن "الجنوب والشمال اتفقا على عقد قمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ بين 18 و 20 سبتمبر، وإجراء محادثات كل أسبوع على مستوى عال".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا