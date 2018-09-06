قمة ثالثة منتظرة بين الكوريتين

نقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن المبعوث الخاص لرئيس كوريا الجنوبية، أن القمة الثالثة بين الكوريتين ستجري في الفترة من 18 – 20 سبتمبر في كوريا الشمالية.

وتم الإعلان في وقت سابق، أن مبعوثا خاصا من سيئول، التقى في بيونغ يانغ زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، وسلمه رسالة من رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن.

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وكشف المبعوث الكوري الجنوبي الخاص في ختام زيارته إلى بيونغ يانغ، أن "الجنوب والشمال اتفقا على عقد قمة بين الكوريتين في بيونغ يانغ بين 18 و 20 سبتمبر، وإجراء محادثات كل أسبوع على مستوى عال".

المصدر: نوفوستي