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سيئول ترسل مبعوثا خاصا إلى بيونغ يانغ تحضيرا للقمة

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سيئول ترسل مبعوثا خاصا إلى بيونغ يانغ تحضيرا للقمة
AFP
الرئيسان الكوري الجنوبي جيه-إن ونظيره الشمالي جونغ أون
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أكد كيم وي-كيوم المتحدث باسم الرئيس الكوري الجنوبي، أن الأخير يعتزم إرسال مبعوث خاص له إلى بيونغ يانغ في الخامس من سبتمبر المقبل.

وأشار كيم وي-كيوم إلى أن الجانبين اتفقا على إرسال المبعوث الخاص، ليناقش مع الجانب الشمالي الجدول الزمني لقمة الكوريتين وتطوير العلاقات بين البلدين ونزع السلاح النووي وإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف: "المبعوث الخاص إلى كوريا الشمالية وأعضاء الوفد المرافق له لم يتم تحديدهم بعد، والأمر ما زال قيد للتشاور".

وأكد المتحدث باسم الرئيس الكوري مون جيه-إن، على أن الكوريتين ناقشتا هذه القضية عبر قنوات متنوعة، وأقرّتا بضرورة إرسال المبعوث الخاص.

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واتفقت الكوريتان على عقد القمة بينهما في غضون شهر سبتمبر في بيونغ يانغ.

المصدر: يونهاب

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