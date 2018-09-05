ماي: معلوماتنا تؤكد أن المشتبه بهما الروسيين من الاستخبارات العسكرية

قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إن المعلومات الاستخباراتية عن المشتبه بهما الروسيين في حادثة تسميم "سكريبال" تشير إلى أنهما ضابطان من الاستخبارات العسكرية الروسية.

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وقالت ماي في كلمة أمام مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء: "بناء على التحقيقات فإن الشخصين المتورطين بالهجوم على سكريبال هما ضابطان من المخابرات العسكرية الروسية . وجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي يمثل تهديدا لنا ولحلفائنا وينبغي أن نكثف جهودنا ضده".

وقالت أيضا إنه سيتم القبض على المشتبه بهما ما أن تطأ أقدامهما بلدا أوروبيا، وسيتم اتخاذ كل خطوة ممكنة للقبض عليهما ومحاكمتهما في بريطانيا.

"لقد كنا محقين في مارس بأن روسيا كانت مسؤولة عن التسمم في سالزبوري".

وأشارت رئيسة الوزراء البريطانية إلى أن الجهود ستتواصل في إثبات أن مخالفي القانون الدولي لا يمكن أن يمروا دون عقاب، وسيتم إيجاد لائحة للعقوبات الإجرامية ضد من يستخدم الأسلحة الكيميائية وغيرها.

ولفتت ماي إلى أن روسيا تسعى "لإضعاف" أمن بريطانيا، منوهة بأنه سيتم الضغط في سبيل فرض قوائم جديدة وإجراءات أخرى في إطار العقوبات على موسكو، مؤكدة في الوقت ذاته أن بلادها لا تحارب الشعب الروسي.

وكان الادعاء البريطاني أعلن اليوم الأربعاء، أن لديه أدلة كافية على تورط مواطنين روسيين، في محاولة اغتيال العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال في شهر مارس الماضي.

المصدر: وكالات