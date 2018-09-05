الادعاء البريطاني: لدينا أدلة كافية على تورط روسيين في محاولة اغتيال سكريبال

أعلن الادعاء البريطاني اليوم الأربعاء، أن لديه أدلة كافية على تورط مواطنين روسيين، في محاولة اغتيال ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال في شهر مارس الماضي.

وأضاف ممثلو الادعاء أنه تم إصدار مذكرة توقيف أوروبية بحق كل من المدعو ألكسندر بيتروف والمدعو روسلان بوريسوف.

وحسب الادعاء، فإن التهم الموجهة إليهما، تتضمن أيضا محاولة اغتيال ضابط بريطاني.

وقالت الملكيسو همينغ مديرة الخدمات القانونية بمكتب الادعاء: "لن نتقدم لروسيا بطلب تسليمنا هذين الرجلين لأن الدستور الروسي لا يسمح بترحيل مواطني روسيا".

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من جهته قال رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا نيل باسو إن المشبوهين في الـ 40 من العمر تقريبا وكانا يسافران مع جوازات سفر روسية حقيقية، مرجحا أنهما كانا يستخدمان أسماء مستعارة.

وأشار المسؤول ردا على سؤال صحفي عما إذا كان الرجلان عميلين روسيين، إلى أنه يتوجه لعموم الجمهور عالميا لتحديد هويتهما.

وحسب الشرطة، فإن الرجلين زارا بريطانيا في أوقات سابقة.

وذكر باسو أن الشرطة عثرت على آثار مادة "نوفيتشوك" السامة في غرقة الفندق بلندن الذي نزل فيها المتهمان الروسيان، مضيف أنهما وصلا إلى بريطانيا في الثاني من مارس وغادراها في الرابع من مارس.

وقال باسو: "أجريت اختبارات في غرفة الفندق حيث بقي المشبوهان، وأظهرت عينتان تم أخذهما، تلوث Novichok بالمستويات التي من شأنها أن تثير القلق على الصحة العامة".

المصدر: رويترز