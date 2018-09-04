المناورات الروسية في المتوسط تعطّل رحلات إسرائيل الجوية

أبلغت سلطة المطارات الإسرائيلية شركات الطيران، بتغييرات محتملة في حركة الطيران اليوم الثلاثاء، بسبب مناورات عسكرية تجريها روسيا في المتوسط.

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وتزامن تحذير السلطات الإسرائيلية مع وقت يتهيأ فيه مطار بن غوريون لمضاعفة عدد الرحلات التي تمرّ عبره مع قرب حلول ثلاثة أعياد يهودية كبيرة وهي رأس السنة العبرية، وعيد الغفران والسوكوت.

وأعلنت الدفاع الروسية في وقت سابق عن إجراء مناورات عسكرية ضخمة في المتوسط بين 1 و8 من سبتمبر الحالي، وهي أول مناورات في تاريخ روسيا الحديث تجمع بين القوات البحرية والجوية الفضائية الروسية في منطقة واحدة خارج البلاد.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل+ وكالات