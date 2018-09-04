مونيكا لوينسكي تحرج مذيعة إسرائيلية بسبب سؤالها عن علاقتها ببيل كلينتون

غادرت الأمريكية مونيكا لوينسكي بشكل مفاجئ مقابلة كانت تجريها معها المذيعة الإسرائيلية يونيت ليفي، بعدما وجهت لها سؤالا حول علاقتها السابقة مع الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون.

وبحسب صحيفة "هآرتس" وجهت المذيعة الإسرائيلية سؤالا إلى لوينسكي قالت فيه: "هل تنتظرين اعتذارا من الرئيس بيل كلينتون" وهو ما قابلته لوينسكي بمغادرة اللقاء.

وقالت لوينسكي قبل إخراجها الميكروفون ومغادرة اللقاء: "أنا آسفة جدا. لن أستطيع القيام بذلك".

واشتهرت لوينسكي بسبب علاقتها العاطفية بالرئيس الأمريكي كلينتون، والتي تعتبر واحدة من الفضائح السياسية التي هزت المجتمع الأمريكي.

وكتبت لوينسكي على تويتر مشيرة إلى سبب نزولها من على المنصة في القدس "كانت هناك معالم واضحة لما سنناقشه وما لن نتطرق له".

"في الواقع هذا السؤال الأول بالتحديد طرحته علي المذيعة عندما التقينا في اليوم السابق وقلت إن ذلك خارج إطار المسموح... غادرت لأن من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن تدافع المرأة عن نفسها ولا تسمح للآخرين بأن يملوا عليها ما".

المصدر: وكالات