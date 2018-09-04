أوكرانيا تسعى للمطالبة بترسيم حدودها البحرية مع روسيا

أعلن وزير خارجية أوكرانيا بافل كليمكين، عن نية بلاده طرح مسألة الاعتراف ببحر آزوف منطقة إقليمية، وترسيم الحدود المائية فيه مع روسيا.

وأضاف كليمكين: "نحاول حاليا تركيز اهتمام شركائنا على الاعتراف ببحر آزوف سياسيا وقانونيا منطقة إقليمية عادية وذلك لمواجهة التلاعب والمضاربات التي يجري الحديث عنها".

وأشار كليمكين، إلى أن بلاده ستطرح الأمر على التحكيم في إطار اتفاقية قانون البحار، للحصول على استنتاجات قانونية ليصبح بحر آزوف ومضيق كيرتش، منطقة إقليمية دولية.

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وأشار وزير خارجية أوكرانيا، إلى ضرورة تطوير التواجد العسكري الأوكراني على سواحل بحر آزوف.

وهذا سيسمح لسلطات كييف، برسم الحدود البحرية مع روسيا واستخدام هذه المبادرة في تقديم الشكاوى لدى المحاكم الدولية.

ويأتي هذه التصريح، وسط تصاعد التوتر في المنطقة نتيجة احتجاز الجانب الأوكراني سفنت تجارية روسية بحجة تسجيلها في القرم وردّ روسيا بتنفيش بعض السفن المارة في المنطقة.

المصدر: تاس