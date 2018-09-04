غويتريش يدعو ميانمار لإطلاق سراح صحفيي ''رويترز''

دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غويتريش، سلطات ميانمار إلى إعادة النظر في الحكم بسجن صحفيين اثنين من وكالة "رويترز" لسبع سنوات، بتهم انتهاك قانون الأسرار الرسمية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك في للصحفيين: "الأمين العام يلفت وبقلق إلى حكم سلطات ميانمار الاثنين بالسجن سبع سنوات على الصحفيين وا لون (32 عاما) وكياو سوي أو (28 عاما)، ويحث الحكومة على إعادة النظر في قرارها".

وأضاف: "من غير المقبول أن يُحاسب هؤلاء الصحفيون على الإبلاغ عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد شعب الروهينغا في ولاية راخين"، داعيا في الوقت ذاته "إلى الاحترام الكامل لحرية الصحافة وجميع حقوق الإنسان في ميانمار".

ولفت غويتريش إلى أنه سيواصل الدعوة إلى إطلاق سراح الصحفيين، مؤكدا أن "الحق في حرية التعبير والإعلام هو حجر الزاوية في أي ديمقراطية".

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ويوم الاثنين، دان قاض في ميانمار صحفيين اثنين من وكالة ''رويترز'' بخرق قانون أسرار الدولة، وحكم عليهما بالسجن 7 سنوات.

وكانت سلطات ميانمار قد اعتقلت الصحفيين على خلفية تغطيتهما لأخبار أزمة ولاية راخين، حيث شن الجيش في أغسطس الماضي حملة على مناطق الروهينغا المسلمة، أدت إلى مقتل الآلاف وتهجير مئات الآلاف.

المصدر: نوفوستي