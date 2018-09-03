"رويترز" تندد بسجن صحفييها في ميانمار

أدان رئيس تحرير وكالة "رويترز" ستيفن أدلر، حكم سلطات ميانمار بسجن صحفيين اثنين من وكالته لمدة سبع سنوات، بتهمة خرق قانون الأسرار الرسمية.

وقال أدلر في بيان له: "اليوم هو يوم حزين لميانمار ولصحفيي "رويترز" وا لون، وكياو سوي أو، وللصحافة في كل مكان".

وأضاف: "لقد أمضى هذان الصحفيان الجديران بالإعجاب نحو تسعة أشهر في السجن بتهم واهية تهدف إلى إسكات عملهما الصحفي وترويع الصحافة".

وتابع: "دون أي دليل على ارتكاب المخالفات، وفي مواجهة أدلة دامغة على دسيسة الشرطة، فإن حكم اليوم يدينهما باستمرار فقدان حريتهما ويتغاضى عن سوء سلوك قوات الأمن".

ووصف أدلر ما حدث بأنه "خطوة كبرى للوراء في انتقال ميانمار إلى الديمقراطية".

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وأضاف: "لن ننتظر في الوقت الذي يعاني فيه وا لون، وكياو سوي أو، من هذا الظلم وسنقيم كيف سنتحرك في الأيام القادمة".

وكانت سلطات ميانمار قد اعتقلت الصحفيين على خلفية تغطيتهما لأخبار أزمة ولاية راخين، حيث شن الجيش في أغسطس الماضي حملة على مناطق الروهينغا المسلمة، أدت إلى مقتل الآلاف وتهجير مئات الآلاف من الروهينغا.

المصدر: رويترز