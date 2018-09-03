الكرملين يرد على مزاعم ماكرون بشأن "حلم بوتين"

أكد الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو حريصة على رؤية الاتحاد الأوروبي تكتلا مزدهرا ومستقرا، وذلك ردا على تصريحات سابقة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف بيسكوف: "نظرا لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري اقتصادي لروسيا، باتت الصين تزاحمه بقوة، فإننا مهتمون، والرئيس بوتين أكد ذلك أيضا، بأن يكون فضاء الاتحاد الأوروبي ناميا، ومزدهرا وقابلا للتنبؤ به ومستقرا".

ولفت بيسكوف إلى أن هذا الموقف صرحت به السلطات الروسية مرارا، مضيفا أن الوضع الحالي في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي لا يتوقف على الجانب الروسي.

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وقال: "فيما يتعلق بموقف الرئيس بوتين من الاتحاد الأوروبي، فنقول بكل أسف إن العلاقة بين روسيا والاتحاد الأوروبي تعيش نوعا من "الجمود" لم تكن لموسكو يد فيه، وذلك، كما نعتقد، لا يتوافق إطلاقا مع مصالح أي من روسيا أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي".

وكان ماكرون قد زعم في تصريح صحفي أمس الأحد أن "حلم بوتين هو فرط عقد الاتحاد الأوروبي"، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية التعاون مع روسيا لضمان الأمن.

المصدر: وكالات