ماكرون ينتقد روسيا مؤكدا على ضرورة التعاون الأمني معها
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أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية وضرورة التعاون مع روسيا لضمان الأمن.
وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "SVT" السويدية: "أنا أحترم فلاديمير بوتين، وأنا أحد أولئك الذين يعتقدون أن علينا أن نتّبع نهجا جديدا في شؤون الأمن بالتعاون مع روسيا".
إلا أن ماكرون اعتبر ايضا أن "حلم بوتين هو تفكك الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "روسيا ليست دولة مثالية في مجال احترام حقوق الإنسان".
المصدر: "إنترفاكس"
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