ماكرون يدعو بوتين لحضور مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى

وجهت فرنسا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة لحضور مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918).

وذكر مصدر في قصر الإليزيه لوكالة "تاس" الروسية إنه "تمت دعوة الرئيس بوتين سوية مع زعماء 80 دولة أخرى إلى باريس لحضور مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب"، مشيرا إلى أن المراسم ستقام يوم 11 نوفمبر المقبل.

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وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في وقت سابق عن عزمه دعوة زعماء الدول المشاركة في الحرب العالمية الأولى لحضور المراسم.

ومن المتوقع أن يشارك رؤساء الدول والحكومات في منتدى مكرس لمناقشة سبل خفض التوتر في العلاقات الدولية، سيعقد في باريس في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل.

المصدر: تاس