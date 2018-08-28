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ماكرون يدعو بوتين لحضور مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى

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ماكرون يدعو بوتين لحضور مراسم إحياء ذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى
Sputnik ALEXEY NIKOLSKY
صورة من الأرشيف
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وجهت فرنسا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة لحضور مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى (1914 - 1918).

وذكر مصدر في قصر الإليزيه لوكالة "تاس" الروسية إنه "تمت دعوة الرئيس بوتين سوية مع زعماء 80 دولة أخرى إلى باريس لحضور مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب"، مشيرا إلى أن المراسم ستقام يوم 11 نوفمبر المقبل.

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الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال لقائهما في سان بطرسبورغ يوم 24 مايو 2018 بوتين وماكرون يشيدان بالعملية الروسية الفرنسية لإيصال المساعدات الإنسانية في سوريا

وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في وقت سابق عن عزمه دعوة زعماء الدول المشاركة في الحرب العالمية الأولى لحضور المراسم.

ومن المتوقع أن يشارك رؤساء الدول والحكومات في منتدى مكرس لمناقشة سبل خفض التوتر في العلاقات الدولية، سيعقد في باريس في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل.

المصدر: تاس

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