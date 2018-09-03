الأمن الفيدرالي الروسي: الاستخبارات الأوكرانية ضالعة في اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن الاستخبارات الأوكرانية ضالعة في اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية في جنوب شرق أوكرانيا، ألكسندر زاخارتشينكو.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن رئيس قسم المعلومات الاستخباراتية والاتصالات الدولية في جهاز الأمن الفدرالي الروسي، سيرغي بيسيدا، قوله اليوم الاثنين: "لا نشك في أن الاستخبارات الأوكرانية متورطة في العملية".

وأكد بيسيدا استعداد جهاز الأمن الفدرالي الروسي للمساعدة في التحقيق في اغتيال زاخارتشينكو، مشيرا إلى أنه قد أرسل خبراءه إلى جمهورية دونيتسك لهذا الغرض.

واغتيل زاخارتشينكو الجمعة الماضي، 31 سبتمبر، بتفجير استهدفه في أحد مقاهي مدينة دونيتسك.

وصنفت موسكو ودونيتسك ما حدث بأنه عملية إرهابية، ووجهتا أصابع الاتهام بتدبير الهجوم إلى كييف.

وأعلنت سلطات دونيتسك أنها حددت هوية المشتبه بهم في تنفيذ اغتيال رئيسها، مشيرة إلى أن التفجير نفذ بطلب من جهاز الأمن الأوكراني.

من جانبها، نفت السلطات الأوكرانية على لسان رئيس جهاز الأمن الأوكراني، فاسيلي غريتساك، صلتها باغتيال زاخارتشينكو بالقول إن كييف "لم تبعث بأي مجموعة تخريبية - استخباراتية" إلى دونيتسك.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لن تنسحب من عملية مينسك لتسوية الأزمة الأوكرانية رغم اغتيال زاخارتشينكو، فيما تعهد رئيس أوكرانيا، بيترو بوروشينكو، بأنه لن يفرض حالة حرب في أراضي دونيتسك الشعبية.

المصدر: إنترفاكس + وكالات