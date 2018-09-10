الأمن الفدرالي الروسي: احتجاز عضو في داعش خطط لاغتيال قيادي من دونيتسك بتكليف من أوكرانيا

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية عن احتجاز مواطن روسي من جمهورية داغستان كان يخطط لقتل أحد زعماء جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد.

وجاء في بيان صدر عن الهيئة، اليوم الاثنين: "احتجزت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أمس الأحد (9 سبتمبر 2018) في أراضي منطقة سمولينسك الروسية المواطن الروسي، مجيد محمدوف، من مواليد عام 1988، من جمهورية داغستان الروسية، وهو عضو في تنظيم الدولة الإسلامية المحظور بروسيا، والذي كان يخطط بأمر من هيئة الأمن الأوكرانية ورؤساء حركة القطاع الأيمن" (المتطرف الأوكراني) للقيام بقتل أحد زعماء جيش جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد".

وأضاف أن محمدوف وصل إلى الأراضي الأوكرانية في بداية عام 2018 لحل المسائل مع مبعوثي تنظيم "الدولة الإسلامية" المتعلقة بشؤون تزويد الجماعات السرية بشمال القوقاز، وهؤلاء المبعوثون عرفوه على ممثلي هيئة الأمن الأوكرانية و"القطاع الأيمن". ونتيجة المحادثات مع موظفي المخابرات الأوكرانية كُلف محمدوف بمهمة قتل قائد إحدى وحدات القوات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية المقيم في منطقة سمولينسك الروسية.

وتابع البيان أن محمدوف حصل على الوسائل الضرورية لارتكاب الجريمة من مرشديه وأخذها من مخبأ يقع في الأراضي الروسية، بالإضافة إلى الوثائق التي تضم معلومات حول مكان الإقامة ووسائل النقل للضحية المقبلة، ووصل بعد ذلك إلى منطقة سمولينسك لتنفيذ هذه المهمة.

وأشارت هيئة الأمن الروسية إلى أنها اعتقلت محمدوف بهدف منعه من القيام بالجريمة المخططة، وعثرت أثناء عملية البحث على عبوة ناسفة يدوية الصنع تبلغ قوتها 1,5 كيلوغرام من مادة "تي إن تي" ومسدس مع كاتم للصوت وذخائر.

المصدر: إنترفاكس