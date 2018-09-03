"رامبو" مجهول الهوية يطلق النار من المسدسات والبنادق على 10 أشخاص في كاليفورنيا

ذكرت قناة "سي إن إن" التلفزيونية، أن رجلا مجهول الهوية أطلق النار على من كانوا حوله خلال ممارسته لعبة "النرد" في مدينة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأشارت إلى أن الحادث وقع الليلة الماضية في مكان عام، وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 10 أشخاص بجروح، حالة 3 منهم خطرة.

وأشارت CBSNews إلى أن مجموعة من الشبان كانت تلعب "النرد" قبيل وقوع الحادث، فيما أكدت Press-Telegram أن الجاني فر من مكان الجريمة ولم يلق القبض عليه حتى الآن، ولا تزال دوافع الجريمة مجهولة.

ولم يتمكن المصابون من تقديم وصف دقيق للمجرم ولم تعثر الشرطة على أداة الجريمة في مكان الحادث.

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ويفيد بعض شهود العيان، بأن الرجل استخدم مسدسات وبنادق خلال إطلاق الرصاص وأكد سكان المنازل المجاورة، أنهم سمعوا 20 طلقة تقريبا وبعد 5 دقائق حلّقت فوق المكان مروحية تابعة للشرطة.

المصدر: لينتا رو