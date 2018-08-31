مقتل ممثلة أمريكية برصاص الشرطة في لوس أنجلوس

أعلنت شرطة مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية عن مقتل الممثلة فانيسا ماركيز برصاص أفراد الشرطة بعد أن صوبت عليهم ما اعتقدوا بأنه مسدس.

وأفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" بأن صاحب البيت الذي كانت تسكن فيه الممثلة بمنطقة ساوث باسادينا، استدعى الشرطة يوم الخميس لتفحص الحالة الصحية لها، ونقلت الصحيفة عن الشرطي جو ميندوزا قوله إن الممثلة كانت تعاني من حالة تشنج.

وأضاف ميندوزا أن أفراد الشرطة وطبيبا نفسيا حاوروا ماركيز مدة 90 دقيقة، لكنها رفضت المساعدة التي كانوا يرغبون في تقديمها لها، ثم أخرجت جسما بدا كأنه سلاح وصوبته على أفراد الشرطة.

وأطلق رجال الشرطة عدة طلقات على ماركيز، والتي توفيت في المستشفى متأثرة بجروحها.

واتضح أن "السلاح" الذي كان معها لم يكن إلا لعبة أطفال على شكل مسدس. وتم فتح تحقيق في هذه الحادثة.

يذكر، أن الممثلة فانيسا ماركيز (49 عاما) اشتهر بدور الممرضة ويندي غولدمان في المسلسل "ER" ("غرفة الطوارئ") في التسعينات. ومن بين الأفلام التي شاركت بالتمثيل فيها "Stand and Deliver" و"Twenty Bucks".

المصدر: وكالات