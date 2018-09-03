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دوتيرتي يعتذر لأوباما ويشيد بترامب

أخبار العالم

دوتيرتي يعتذر لأوباما ويشيد بترامب
AFP Saul LOEB, MANMAN DEJETO
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اعتذر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على تصريحات مهينة، مشيرا إلى أن أوباما رغم ذلك لم ينل إعجابه، وأنه يفضل صاحب البيت الأبيض الحالي.

وحسب قناة ABS-CBN الأمريكية، فإن دوتيرتي قال أمس الأحد خلال لقاء عقده في إسرائيل مع الجالية الفلبينية هناك: "أقدم اعتذاري على ما قلت عنه. كما أعذر أوباما على تصريحاته تجاه سياسة حكومة بلادنا في مكافحة تجار المخدرات".

وأضاف: "أوباما شخصية باردة بخلاف الرئيس الأمريكي الحالي الذي هو صديق كبير لي، فأنا وهو على موجة واحدة".

ودوتيرتي معروف بتصريحاته الحادة عن أوباما، الذي انتقد الرئيس الفلبيني مرار لاعتماده أساليب في غاية القسوة، بما فيها التصفيات الميدانية في الحرب على تجار المخدرات في بلاده.

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ووصل الأمر إلى أن وصف دوتيرتي أوباما في سبتمبر 2016، بأنه "ابن العاهرة" ما دفع بالإدارة الأمريكية إلى إلغاء اللقاء المقرر بين الرئيسين على هامش الفعالية.

وكان ترامب قد أشاد بعلاقته مع دوتيرتى، وبسياسة "القبضة الحديدية" التي يتبعها في مكافحة مروجي المخدرات.

المصدر: وكالات

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