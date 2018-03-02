ترامب يشيد بقبضة دوتيرتي الحديدية لمكافحة المخدرات

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى فعالية عقوبة الإعدام في ردع تجار المخدرات، معتبرا أن الدول التي تطبق هذه العقوبة حققت نتائج جيدة في اجتثاث الاتجار بالمخدرات.

وقال ترامب في مؤتمر حول سبل مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة: "تجار المخدرات ومروجوها يتسببون بأضرار بالغة. بعض الدول تطبق عقوبات قاسية جدا جدا، تتمثل في عقوبة الإعدام وهذه الدول لديها مشاكل أقل مع المخدرات قياسا بالولايات المتحدة".

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وأضاف: "نحن بحاجة إلى تبني موقف حازم في محاربة تجار المخدرات ويجب أن نكون صارمين جدا في عقابهم. إذا أطلقت النار على أحد منهم يحكم عليك بالسجن المؤبد، أو بالإعدام، فيما يمكن لأحدهم أن يقتل ألفين أو ثلاثة آلاف شخص دون أن يحدث له أي شيء".

وأشاد ترامب بسياسة "القبضة الحديدية" التي يتبعها الرئيس الفيلبيني رودريغو دوتيرتي في مكافحة مروجي المخدرات في بلاده، رغم أن "الحرب على المخدرات" التي يشنها دوتيرتي، تتعرض لانتقادات كبيرة من منظمات حقوق الإنسان.

المصدر: أ ف ب

أحمد باديان