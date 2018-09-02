شاهد.. قس يتحرش بأريانا غراندي خلال جنازة فرانكلين!

أظهرت لقطات فيديو القس تشارلز إتش إيليس، وهو يضغط بأصابعه على صدر المغنية الأمريكية أريانا غراندي، خلال مشاركتهما في مراسم جنازة أريثا فرانكلين.

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واعتذر القس الذي أشرف على مراسم الجنازة، عن السلوك الذي بدر منه لأريانا وجمهورها، بعد أن وصف كثيرون ما حدث بأنه تحرش.

وبرر: "لم يكن في نيتي أبدا أن ألمس ثدي امرأة.. قمت فقط بوضع يدي حولها.. أنا أعانق عادة جميع المغنين الذكور والإناث.. لقد صافحت وعانقت كل الأشخاص".

والقس ليس الوحيد الذي كان في موقف محرج مع الفنانة الشابة، فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور الرئيس الأسبق بيل كلينتون وهو يحدق في جسم أرينا بطريقة، وصفها البعض بالوقحة خلال تقديمها فقرة غنائية.

وأقيمت في الساعات الأولى من صباح أمس السبت، مراسم جنازة ملكة السول الأمريكية في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان. وتوفيت فرانكلين في الـ 16 من أغسطس الماضي، جراء إصابتها بسرطان البنكرياس عن عمر ناهز 76 عاما.

المصدر: وكالات