كلينتون يلتهم غراندي بعينيه ويثير دهشة الحاضرين في جنازة فرانكلين!

أثار الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون خلال كلمته في جنازة المغنية الأمريكية الراحلة أريتا فرانكلين، دهشة الحضور.

وختم كلينتون الذي كان حاضرا رفقة زوجته هيلاري، كلمته بتشغيل واحدة من أغاني فرانكلين على هاتفه النقال أمام الجميع، في حركة غير متوقعة، أثارت دهشة وإعجاب الحاضرين.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس الأمريكي الأسبق، وهو يتفحص إلى جسم الفنانة أريانا غراندي (25 عاما)، أثناء تقديمها فواصل غنائية، والإبتسامة تملأ محياه، بينما أظهرت صور أخرى كمية الملل التي كان يعاني منها لدى تقديم الفنانة شاكا خان، فقرتها الغنائية.

وأقيمت في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مراسم جنازة ملكة السول الأمريكية في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان. وتوفيت فرانكلين في الـ 16 من أغسطس الماضي، جراء إصابتها بسرطان البنكرياس عن عمر ناهز 76 عاما.

Клинтона затроллили за то, как он смотрел на певицу Ариану Гранде, выступавшую на похоронах Ареты Франклин. Другие выступления ему понравились значительно меньше pic.twitter.com/wYqSv2aC0f — RT на русском (@RT_russian) 1 сентября 2018 г.

ووسط أجواء مهيبة، حضر عدد كبير من نجوم الفن والسياسة مراسم الجنازة،

وشارك فيها نحو 100 سيارة كاديلاك وردية اللون، في إشارة لأحد أغاني فرانكلين الرومانسية.

وحملوا النعش المصنوع من الذهب الخالص عيار 24 قيراط، فيما تجمع الآلاف من محبيها أمام الكنيسة التي شهدت مراسم الجنازة، وعبروا عن كامل أسفهم وحزنهم لوداعها.

المصدر: وكالات