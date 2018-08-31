دونيتسك تتوعد بـ"الانتقام" من أوكرانيا لاغتيال زاخارتشينكو

تعهدت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية إثر مقتل رئيسها، ألكسندر زاخارتشينكو، بالانتقام من الحكومة الأوكرانية التي تتهمها بالوقوف وراء عملية الاغتيال هذه.

وقال رئيس مجلس الشعب في جمهورية دونيتسك ومبعوثها إلى مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالأزمة الأوكرانية، دينيس بوشيلين، تعليقا على اغتيال زاخارتشينكو، اليوم الجمعة: "إن هذه العملية تمثل عدوانا جديدا من قبل أوكرانيا".

وأكد بوشيلين أن "رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية قتل جراء تفجير نفذ في الساعة 17:00 تقريبا"، وأضاف متوعدا: "إن دونيتسك ستثأر لرئيسها من هذه الجريمة".

وأعلنت السلطات الأوكرانية في وقت سابق أن زاخارتشينكو قتل بتفجير استهدفه خلال وجوده في مقهى "سيبار" وسط دونيتسك، وصنفت هذه العملية بالإرهابية، فيما أفادت مصادر من أجهزة الأمن المحلية بأنها ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم في تنفيذ الهجوم، موضحة أنهم "مخربون أوكرانيون وأفراد مرتبطون بهم".

من جانبها، أكدت الخارجية الروسية أن اغتيال زاخارتشينكو هجوم إرهابي متهمة "النظام في كييف" بالوقوف وراءه.

أوكرانيا تنفي تورطها في اغتيال زاخارتشينكو

بدورها، نفت أوكرانيا، على لسان جهاز أمنها، أي تورط لها في هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل رئيس جمهورية دونيتسك.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم جهاز الأمن الأوكراني، إيلينا غيتلانسكايا، في تصريح صحفي مقتضب: "نؤكد هذه المعلومات، لكن الاستخبارات الأوكرانية لا علاقة لها بهذا الحادث".

واعتبر جهاز الأمن الأوكراني أن عملية اغتيال زاخارتشينكو هي "نتيجة للصراع بين الجهات الحاكمة" في دونيتسك​​​.

المصدر: وكالات