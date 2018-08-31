روسيا: اغتيال زاخارتشينكو عملية إرهابية يقف وراءها النظام في كييف

اعتبرت روسيا اغتيال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر زاخارتشينكو، عملية إرهابية، متهمة السلطات الأوكرانية بالوقوف وراءها.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان صحفي أصدرته اليوم الجمعة: "قتل في دونيتسك جراء عملية إرهابية رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، ألكسندر زاخارتشينكو، وهناك أسس كافية للاعتقاد بأن النظام في كييف يقف وراء اغتياله ،حيث استخدم مرارا مثل هذه الأساليب من أجل تصفية الأشخاص المعارضين وغير الموالين له.

وتابعت زاخاروفا: "يعمل حزب الحرب في كييف، بدلا من تطبيق اتفاقات مينسك وإيجاد سبل لتسوية النزاع الداخلي، على تحقيق السيناريو الإرهابي مما يزيد من صعوبة الوضع في المنطقة التي تتميز بتعقيدات كبيرة".

واتهمت زاخاروفا السلطات الأوكرانية بـ"عدم الإيفاء بتعهداتها"، لافتة إلى أنها "قررت على ما يبدو الانتقال إلى أسلوب المجزرة الدموية".

ودعت روسيا على لسان زاخاروفا إلى إجراء تحقيق نزيه في هذه الجريمة تحت رعاية المجتمع الدولي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في هذا السياق: "على المجتمع الدولي أن يطالب بإجراء تحقيق نزيه في هذه الجريمة التي ارتكبت على مرأى من الناس المدنيين بل أن يشرف عليه أيضا، أخذا بعين الاعتبار أن النظام السياسي في أوكرانيا مجرد دمية".

المصدر: الخارجية الروسية + RT