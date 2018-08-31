روسيا ستظهر للغرب خلال يومين كل ما هو ممكن

قال موقع صحيفة " كونترا ماغازين" النمساوية، إن روسيا ستظهر خلال يومين عبر مناورات "الشرق-2018"، كل ما هو ممكن اليوم بشكل عام

وتؤكد الصحيفة، على أنه لم يتم حتى الآن، منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، تنظيم مناورات من هذا القبيل.

وشددت على ضخامة هذا الاستعراض العسكري وأشارت إلى مشاركة 300 ألف عسكري في هذه المناورات. وقالت، إن الغرب سيراقب خلال ذلك كيف "تم تجاوزه وتخطيه، من الناحية العسكرية التكنولوجية" .

وسيظهر سيد الكرملين خلال أيام المناورات،وفقا للمقالة ، "كل ما هو ممكن في اليوم الحالي".

وشددت المقالة، على أن الرئيس فلاديمير بوتين، ركز في السنوات الأخيرة، على تمويل التكنولوجيات الصاروخية في المقام الأول.

وقال مؤلف المقالة، هانز يورغن كلوزه، إن هذه التكنولوجيات الروسية تخطت وتفوقت على كل نظائرها الغربية.

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وأضاف:" يرد بوتين، على السياسة الأمريكية العدائية وعلى إقامة درع صاروخية شاملة على طول الحدود مع روسيا، بتنظيم مناورات عسكرية بعيدا جدا عن الحدود مع الغرب، لكي لا يبدو بأي حال من الأحوال أنه يحاول إخافة أي أحد".

وشددت المقالة، على أن صواريخ "بولافا" و"سينيفا" وسمارت" و"إر إس-26"، تتفوق بشكل كامل على كل ما هو موجود لدى الولايات المتحدة برا وبحرا.

وقال مؤلف المقالة، إن إطلاق صاروخ واحد من طراز " إر إس-26" الحامل لعشرة رؤوس ذاتية التوجيه، وقبل انتهاء مناورات "الشرق-2018"، سيقنع الغرب أنه يشغل المركز الثاني في أحسن حال في الترتيب العسكري العالمي.

المصدر: russian.rt.com