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فيديو لإطلاق صواريخ "ياخونت" في الشرق الأقصى الروسي

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فيديو لإطلاق صواريخ
tvzvezda.ru
إطلاق صواريخ "ياخونت" في الشرق الأقصى الروسي
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، شريط فيديو يظهر عملية إطلاق صواريخ "ياخونت" المجنحة باتجاه أهداف تدريبية فوق سطح المياه في بحر أوخوتسك.

ويظهر الشريط الذي مدته أكثر من دقيقة واحدة، أجزاء من تدريبات يجريها الأسطول الحربي الروسي في المحيط الهادي، ويتخللها إطلاق صواريخ "ياخونت" من منظومات "باستيون" الساحلية، وكذلك صواريخ مجنحة من نوع آخر (يعتقد أنه "بي-1000 فولكان") تم إطلاقها من على متن السفن الحربية.

لمصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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