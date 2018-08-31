الكشف عن أقوال شاهد سري ضد القس الأمريكي أندرو برانسون!

كشف صحفي تركي عن ظهور شاهد سري ضد القس الأمريكي أندرو برانسون، كانت النيابة العامة التركية في أزمير قد وثقت أقواله رسميا.

واتهم الكاتب الصحفي عبد القادر سلفين في مقالة دافع فيها عن موقف بلاده من هذه القضية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يعمل على إطالة عمر هذه الأزمة بهدف الرغبة في الفوز "بالانتخابات الفرعية من خلال الإيحاء بالسعي لإنقاذ القس البريء المعتقل في تركيا".

إقرأ المزيد

وفي هذا السياق، كشف الكاتب أن شخصا تقدم في 9 مايو "إلى النيابة العامة في أزمير للإدلاء بأقواله كشاهد سري".

وقد أفاد الرجل بأن "برانسون وأصدقاء له بريطاني وأمريكيان يقومون بأنشطة تبشيرية، موضحا أنه عمل دليلا ومترجما مع هؤلاء الأشخاص لمدة معينة".

وروى هذا الشاهد السري أيضا "أن برانسون وأصدقاءه كانوا ينشرون إعلانات في بعض الصحف من أجل اجتذاب الأشخاص الراغبين بالتعرف على المسيحية، وأنهم كانوا يجرون معهم لقاءات وجها لوجه".

كما كشف أن القس الأمريكي عقد "اجتماعات في منطقة فري كوي من أجل تنصير بعض الأكراد"، وتحدث كذلك عن "خريطة لكردستان عُرضت على الطاولة في اجتماع حضره قيادي في تنظيم غولن، مسؤول عن العلاقات مع إسرائيل".

ونُقل على لسان هذا الشاهد السري أنه تطرق إلى أموال كان تنظيم "غولن" يجمعها من أنصاره، وأنه أقر بأنه شهد في إحدى المرات "نقل أموال عبر البحر إلى إسرائيل".

المصدر: ترك برس