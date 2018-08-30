روسيا تعرقل مناقشة تقرير حول كوريا الشمالية في مجلس الأمن

أعلنت مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا عرقلت مناقشة مجلس الأمن الدولي لتقرير حول تطبيق العقوبات على كوريا الشمالية حتى يتم إدخال تعديلات عليه.

وقال نيبينزيا للصحفيين، اليوم الخميس: "كانت لدينا مناقشة حثيثة حول تقرير اللجنة 1718 (الخاصة بكوريا الشمالية). وعلقنا المناقشة حول إصدار التقرير لأننا غير موافقين على بعض بنود التقرير وسير العمل عليه".

وأشار إلى أن دولا في مجلس الأمن تعيق التحقيق في تسريب التقرير لوسائل الإعلام قبل إقراره رسميا.

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وكانت وكالة "فرانس برس" قد أفادت نقلا عن مصادر دبلوماسية أمس الأربعاء، بأن واشنطن حاولت أثناء المناقشات في اللجنة المذكورة، إدراج شركتين روسيتين و6 سفن روسية على قائمة العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية، وأن روسيا عارضت ذلك وأيدت الصين موقفها.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم 21 أغسطس الجاري فرض عقوبات على شركتي "غودزون" و"بريموريه ماريتايم لوجيستيكس" الروسيتين للنقل و6 سفن روسية، متهمة إياها بتوريد النفط ومشتقاته إلى كوريا الشمالية انتهاكا للعقوبات الدولية.

المصدر: تاس