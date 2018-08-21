الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على روسيا بذريعة أنشطتها السيبرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على روسيا، تتعلق بأنشطتها السيبرانية المزعومة وقضية كوريا الشمالية.

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن فرضت عقوبات على مواطنين روسيين، بالإضافة إلى شركتين، إحداهما روسية والثانية سلوفاكية بسبب "أنشطة سيبرانية خبيثة".

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وأوضحت الخزانة الأمريكية أن الشركتين هما "فيلا مارين" المسجلة في مدينة سان بطرسبورغ الروسية و"لاتسنو" المسجلة في سلوفاكيا. وأضافت أن الشركتين والشخصين المذكورين على صلة بشركة "دايف تكنو سيرفسيز" الروسية التي تعرضت للعقوبات في وقت سابق.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين روسيتين أخريين، متهمة إياهما بالتعاون مع كوريا الشمالية.

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي سيغال مانديلكر بأن الولايات المتحدة ستفرض مزيدا من العقوبات على روسيا "إن لم تغير سلوكها".

المصدر: وكالات