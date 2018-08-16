الخارجية الروسية: واشنطن تحاول معاقبة موسكو على موقفها المبدئي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة، من خلال فرض عقوبات على شركة روسية بسبب كوريا الشمالية، تحاول "معاقبة" موسكو على موقفها المبدئي.

وقالت الخارجية الروسية تعليقا على العقوبات الأمريكية على شركة "بروفينيت" الروسية ومديرها فاسيلي كولتشانوف: "نرى في هذه الخطوة الجديدة المعادية لروسيا محاولة واشنطن لـمعاقبة بلادنا على موقفها المبدئي من قضية كوريا الشمالية".

وأعربت الخارجية عن أسفها لقيام واشنطن بهذه الخطوة "في اللحظة التي تتطلب مهمة في غاية الصعوبة، ألا وهي إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، عملا دوليا مشتركا وثيقا".

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وأضافت الخارجية أن "التكتيكات الهدامة" التي تستخدمها واشنطن خارج إطار مجلس الأمن الدولي "تقوض التوجهات الأخيرة نحو التسوية".

وأكدت أن العقوبات الأمريكية غير شرعية، معتبرة أن "تركيز الساسة الأمريكيين على القيود هو محاولة لإخفاء عقمها".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الأربعاء فرض عقوبات على 3 شركات، بينها شركة "بروفينيت" الروسية، متهمة إياها بالتعاون مع كوريا الشمالية انتهاكا لنظام العقوبات الدولية.

المصدر: RT