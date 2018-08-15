واشنطن تفرض عقوبات على 3 شركات إحداها روسية بسبب كوريا الشمالية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عن فرض عقوبات على 3 شركات، بينها روسية، متهمة اياها بالتعاون مع كوريا الشمالية.

وتشمل العقوبات الأمريكية الجديدة شركة "بروفينيت" الروسية ومديرها العام فاسيلي كولتشانوف، بالإضافة إلى شركة "داليان سان مون ستار إنترناشنال لوجيستيكس تريدينغ" الصينية وشركة SINSMS السنغافورية.

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أما الشركة الروسية، فمسجلة في مدينة ناخودكا بالشرق الأقصى الروسي، وتعمل في مجال النقل البحري، حسب موقعها الرسمي.

وسبق للولايات المتحدة أن اتهمت روسيا بانتهاك نظام العقوبات الدولية ضد كوريا الشمالية، وفرضت عقوبات على مصرف "أغروسويوز"، فيما رفضت موسكو الاتهامات الموجهة إليها وأكدت التزامها بالقرارات الدولية بشأن بيونغ يانغ وبرامجها النووية والصاروخية.

المصدر: وكالات