بومبيو: نتوقع من روسيا احترام قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده تنتظر من روسيا والصين وباقي الدول احتراما كاملا لقرارات مجلس الأمن المتخذة بخصوص كوريا الشمالية.

وجاء ذلك في سياق تصريح سابق لبومبيو زعم فيه أن لدى الولايات المتحدة بيانات بأن روسيا قد تكون انتهكت قرار مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية، بمنح المواطنين الكوريين الشماليين تصريح عمل وإنشاء مشاريع مشتركة بعد دخول القرار الأممي حيز التنفيذ في سبتمبر 2017.

وقال بومبيو في هذا الصدد: "إذا ثبت أن هذه البيانات موثوقة، ولدينا سبب للاعتقاد بأن هذا سيحدث، فذلك يعني حدوث انتهاك (للقرارات الأممية)".

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وأضاف: "أود أن أذكر جميع الدول التي أيدت هذه القرارات بأنها قضية خطيرة وسنناقشها مع موسكو.. نتوقع من روسيا وجميع الدول الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي وتطبيق العقوبات ضد كوريا الشمالية".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي أيضا إلى أن واشنطن ستأخذ في الاعتبار جديا أي انتهاك محتمل للقرارات، مشددا أن واشنطن تنظر بجدية إلى "أي انتهاك قد يبعد هدف المجتمع الدولي بنزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، حسب تعبيره.

المصدر: إنترفاكس