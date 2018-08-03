الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مصرف روسي بسبب كوريا الشمالية

وسعت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة قائمة العقوبات ضد كوريا الشمالية عبر إدراجها مصرفا روسيا وكيانين من الصين وكوريا الشمالية فيها.

وأوضحت إدارة مراقبة الحسابات الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية في وثيقتها الصادرة في هذا الشأن أن العقوبات الجديدة استهدفت مصرف "أغروسويوز" (المصرف الزراعي) الروسي وشخصا من كوريا الشمالية يتعامل مع المصرف وكيانين انتهكوا العقوبات الأمريكية وقرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بفرض قيود على كوريا الشمالية.

والمواطن الكوري الشمالي المستهدف اسمه لى جونغ فونغ يبلغ من العمر 47 عاما، وحسب معلومات واشنطن، فإن فونغ يقيم في العاصمة الروسية ويشغل منصب ممثل مصرف اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ الكوري الشمالي في موسكو.

وتتهم واشنطن لى جونغ فونغ بتسهيل معاملات مالية بين كوريا الشمالية ومصرف "أغروسويوز" الروسي.

ونقلت الإدارة عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين قوله إن العقوبات الأمريكية ستبقى سارية المفعول حتى تتخلى كوريا الشمالية عن برنامجها النووي بشكل كامل.

وأما الكيانان الآخران اللذان استهدفتهما العقوبات الأمريكية فهما شركة Dandong Zhongsheng Industry & Trade الصينية، وشركة Ungum Corporation الكورية الشمالية. وتم إدراجهما على هذه القائمة بسبب تسهيلهما تعاملات مالية مع مصرف اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ الكوري الشمالي.

وشددت الولايات المتحدة العقوبات على كوريا الشمالية وشملت القيود المالية وحظر توريد الأسلحة وحظر توريد وقود للصواريخ والمعدات والمواد ذات الاستخدام المزدوج، فضلا عن حظر تصدير الفحم والحديد والرصاص والمأكولات البحرية وغيرها من المنتجات.

المصدر: تاس