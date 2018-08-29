هولندا.. اعتقال باكستاني خطط لقتل منظم مسابقة الكاريكاتير للنبي محمد

أوقفت شرطة هولندا مواطنا باكستانيا يشتبه به في التخطيط لقتل برلماني لعزمه إقامة مسابقة رسوم كاريكاتيرية للنبي محمد.

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وأوضحت الشرطة في بيان أن الرجل البالغ 26 عاما اعتقل يوم أمس الثلاثاء في محطة قطارات في مدينة لاهاي إثر نشره تسجيلا مصورا على صفحته في "فيسبوك" أعلن فيه أنه يخطط لمهاجمة هيرت فيلدرز النائب في برلمان البلاد من حزب "من أجل الحرية" المنتمي لأقصى اليمين، الذي بادر إلى تنظيم المسابقة في مقر الحزب.

وذكرت شبكة NOS الإعلامية الهولندية أن المعتقل هو مواطن باكستاني يتحدث اللغة الأردية في التسجيل المنشور، وقد سافر مؤخرا بكثافة عبر دول أوروبا.

ومن المقرر أن يمثل الرجل أمام المحكمة يوم الجمعة القادم.

من جانبه، قال فيلدرز عبر تغريدة في "تويتر" إن قسم مكافحة الإرهاب في الشرطة قد أبلغه بأن الموقوف وصل إلى هولندا بغرض قتله.

وسبق أن احتج وزير الخارجية الباكستاني الجديد، شاه محمود قرشي، لدى نظيره الهولندي على تنظيم المسابقة الكاريكاتيرية، باعتبار أنها تسيء للإسلام وستؤدي إلى إثارة مشاعر مسلمي العالم.

المصدر: نوفوستي





