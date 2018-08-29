باكستان تنتصر للنبي محمد وتحذر هولندا من الإساءة للإسلام

احتج وزير خارجية باكستان الجديد، شاه محمود قرشي، لدى نظيره الهولندي على مسابقة مزمعة لرسوم كاريكاتورية تسيء للإسلام قائلا إن "مثل هذه الأعمال تنشر الكراهية وعدم التسامح".

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وقال الوزير قرشي أمس الثلاثاء، إنه يعتزم إثارة المسألة مع عدد من زعماء العالم. وأضاف: "طرحنا هذه المسألة على مستويات عدة.. أجرينا اتصالات مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".

ونقل بيان لوزارة الخارجية الباكستانية عن قرشي قوله إن المسابقة المزمعة ستؤدي إلى إثارة مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم.

من جهتها، قالت متحدثة باسم وزير خارجية هولندا، ستف بلوك، إنه أكد خلال اتصال هاتفي مع قرشي على أن الحكومة الهولندية لا توافق على خطط البرلماني الهولندي اليميني المتطرف، هيرت فيلدرز، لإقامة المسابقة.

ويوم الجمعة، قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته للصحفيين إنه من الصعب عليه أن يتفهم "الهدف الإيجابي" الذي يأمل فيلدرز تحقيقه، لكن النائب المعارض يمارس حقوقه بموجب القوانين الهولندية المتعلقة بحرية التعبير.

إلى ذلك، ندد مجلس الشيوخ الباكستاني يوم الاثنين الماضي بهذه المسابقة. وقال رئيس الوزراء، عمران خان: "لا يدركون مدى الضرر الذي يلحقوه بنا عندما يقدمون على مثل هذه الأفعال".

ويعتزم فيلدرز إجراء المسابقة وعرض الرسوم الكاريكاتيرية، بما فيها تلك التي تصور الرسول محمد، على جدران قاعة حزبه السياسي في البرلمان.

المصدر: رويترز