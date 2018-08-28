ماتيس: دعمنا للتحالف العربي مشروط وهدفنا تحويل الصراع اليمني لمفاوضات

أكد وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن واشنطن ترى أولويتها في تقليص عدد الضحايا المدنيين في اليمن قدر الإمكان وإطلاق مفاوضات سلام برعاية أممية في أسرع وقت ممكن.

إقرأ المزيد

وقال ماتيس أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم، في معرض تعليقه على التقارير عن تورط التحالف العربي بقيادة السعودية في جرائم حرب باليمن، إن البنتاغون يراجع دائما دعمه للتحالف.

وذكر الوزير أن دعم الولايات المتحدة للتحالف ليس غير مشروط، موضحا: "شروطنا هي أن يفعلوا (التحالف) كل ما بوسعهم من أجل تفادي سقوط الضحايا بين المدنيين الأبرياء ويدعموا العملية السلمية تحت رعاية الأمم المتحدة".

في الوقت نفسه، أعرب ماتيس عن دعم الولايات المتحدة للتحالف مؤكدا أن التعاون مستمر بين الطرفين لمنع استهداف المدنيين.

وأعرب البنتاغون في الآونة الأخيرة عن قلقه إزاء ورود التقارير عن مقتل عشرات المدنيين، بمن فيهم العديد من الأطفال، جراء غارات للتحالف العربي في اليمن، داعيا التحالف إلى إجراء تحقيق شفاف في هذه الحالات.

وفي انتقادات غير مسبوقة من حيث شدتها، ندد قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط، الجنرال جيفري هاريغان، بأساليب التحالف في تحقيقه بمقتل 50 طفلا جراء غارة جوية على محافظة صعدة اليمنية أوائل الشهر الجاري، وحث السعودية وحلفاءها على إظهار استعداد أكثر للتحقيق، حسب ما نقلت عنه صحيفة "نيويورك تايمز".

المصدر: وكالات