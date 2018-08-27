عرض أمريكي لتركيا مقابل التخلي عن صفقة سلاح مع روسيا

عرض وفد من الكونغرس الأمريكي، يزور تركيا حاليا، على المسؤولين الأتراك إلغاء صفقة شراء منظومة "إس 400 الصاروخية من روسيا" مقابل تراجع واشنطن عن قرارها بتعليق تسليم مقاتلات "إف 35".

وبحسب وسائل إعلامية محلية تركية عديدة، ناقش الوفد الأمريكي الذي يرأسه عضو الكونغرس مايكل تورنر، القضايا العالقة بين الجانبين، وذلك في لقاء جمعه مع المجموعة التركية التابعة المشاركة في الجمعية العامة لبرلمانيي حلف الناتو تحت قبة البرلمان التركي في أنقرة، بحسب ما نشره موقع "ديلي صباح" التركي يوم الاثنين.

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وبحسب ما أوردت وسائل الإعلام التركية، أبلغ الوفد الأمريكي البرلمانيين الأتراك برسالة مفادها أن قرار تعليق تسليم طائرات إف 35 ليس قاطعا، إذا تراجعت أنقرة عن شراء "إس 400" ستتراجع واشنطن عن قرارها.

وقال تورنر إنه أعد تقريرا عن تأثير امتلاك وزارة الدفاع التركية لصواريخ "إس 400" على منظومة الدفاع الخاصة بالناتو وأسلحتها.

في المقابل، ذكر الجانب التركي في الاجتماع أن أنقرة اتخذت قرارها بشأن شراء صواريخ "إس 400" من روسيا لأنها قدمت العرض الأفضل بالنسبة لتركيا، فيما لم يصلها عرض مناسب من أطراف أخرى، بحسب ما ذكره الموقع التركي ذاته.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي اعتمد أواخر شهر يونيو 2018 مشروع قانون يمنع بيع أنقرة مقاتلات من طراز"F 35" وأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي وطوافات نقل عسكري، بسبب عزم أنقرة شراء أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس – 400"، وكذلك بسبب سجنها القس الأمريكي أندرو برونسون.

هذا وقد سبق لتركيا أن دفعت حتى الآن 900 مليون دولار، واستلمت فعليا مقاتلتين من الطراز المذكور ستظلان في الولايات المتحدة حتى عام 2020 لتدريب الطيارين الأتراك في إطار الدفعة الأولى.

وتشارك تركيا في مشروع إنتاج مقاتلات الـ"إف - 35" إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وهولندا وكندا وأستراليا والدنمارك والنرويج.

أبلغ الوفد الأمريكي برلمانيين أتراكاً يأن "قرار تعليق تسليم طائرات إف 35 ليس قاطعاً إذا تراجعتم عن شراء إس 400 سنتراجع نحن أيضاً عن قرارنا"https://t.co/eASX8gRB3B — DAILY SABAH العربية (@DSarabic) 27 августа 2018 г.

أنقرة تتسلم مروحيات "سي إتش - 47 شينوك"

لكن رغم أزمة مقاتلات "إف - 35" بدأت تركيا باستلام الدفعة الثانية من مروحيات "سي إتش - 47 شينوك" من الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت موقع "ديلي صباح" التركي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول 5 مروحيات شينوك قد دخلت قيود الوزارة يوم السبت الماضي.

وتم الاتفاق مع شركة 'بوينغ' المصنعة للمروحيات، عام 2011، على شراء 11 مروحية، وقد تم تسليم 6 منها عام 2016.

تركيا تتسلم الدفعة الثانية من مروحيات شينوك القادرة على نقل 54 جنديا وحمل 11.340 طن من الحمولة، وهو ما يتجاوز وزنها خالية، وقد تحمل هذه الحمولة بداخلها أو معلقة تحتها.https://t.co/1MAIjeRLf0 — DAILY SABAH العربية (@DSarabic) 27 августа 2018 г.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقر مشروع قانون موازنة الإنفاق الدفاعي لعام 2019، المعدّ من قبل وزارة الدفاع الأمريكية ويدعو الوزارة لإعداد تقرير عن العلاقات التركية الأمريكية خلال مدة أقصاها 90 يوما.

وينص القانون على وقفٍ مؤقت لعملية تسليم مقاتلات "إف 35" إلى تركيا، إلى أن يتم عرض التقرير على الكونغرس.

وكانت مسودة مشروع القانون في مجلس الشيوخ، تدعو البنتاغون إلى إعداد خطة لاستبعاد تركيا من برنامج مقاتلات "إف 35"، إلا أن لجنة التوافق أخرجت هذا الطلب من مشروع القانون.

المصدر: "ديلي صباح" التركي