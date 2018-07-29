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أنقرة تهدد بمقاضاة واشنطن إن لم تسلمها F35

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أنقرة تهدد بمقاضاة واشنطن إن لم تسلمها F35
Reuters
المقاتلة الأمريكية اف 35
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستتجه إلى التحكيم الدولي إذا لم تزودها الولايات المتحدة بمقاتلات F 35.

ونقلت صحيفة "خبر تورك"، عن أردوغان، قوله: "الآن بدأوا يهددوننا بشيء ما​​​.. إذا لن يكونوا قادرين على تسليمنا F 35، فهناك شيء، مثل التحكيم الدولي، سنذهب إلى التحكيم الدولي... إذا وصل الأمر إلى ذلك، فلذلك توجد بدائل ".

تأتي هذه التصريحات ردا على مشروع قانون اعتمده مجلس الشيوخ الأمريكي، يمنع بيع أنقرة مقاتلات من طراز"F 35" وأنظمة "باتريوت" للدفاع الجوي وطوافات نقل عسكري، بسبب عزم أنقرة شراء أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "إس – 400"، وكذلك بسبب سجنها القس الأمريكي أندرو برونسون.  

وأقيم في شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، في وقت سابق، حفل تسليم أول طائرة من طراز"F 35" ، إلى تركيا، في فورت وورث بتكساس.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن ممثل أمانة صناعة الدفاع التركية، أن الطائر "F 35"، التي جرى تسليمها إلى أنقرة، ستبقى في الولايات المتحدة، حتى نوفمبر 2019 لتدريب الطيارين الأتراك.

وتعتزم أنقرة شراء 116 طائرة مقاتلة من طراز"F 35". 

المصدر: سبوتنيك

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